Libia: Conte, instabilità si traduce in ulteriore focolaio flussi migratori

- La crisi in Libia “preoccupa molto”, perché è evidente che l’instabilità del paese nordafricano “si traduce anche in un ulteriore focolaio per l’incremento dei flussi migratori”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione del sesto Vertice informale dei capi di Stato e di governo dei sette paesi meridionali dell’Unione europea (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Malta, Grecia e Cipro), in corso oggi a La Valletta. “Dobbiamo lavorare per un cessate il fuoco, impegnarci tutti per affrontare e contribuire a offrire agli attori libici la via di un dialogo politico che preluda a una definitiva stabilizzazione dell’area”, ha detto Conte. (Gmr)