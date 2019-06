Alitalia: Pd, con proroga governo dimostra di brancolare nel buio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico, in una nota, scrive che "il governo è in alto mare: non sa cosa fare sul dossier Alitalia e proroga ancora i termini per la presentazione di un'offerta vincolante. Di Maio e Toninelli prendono ancora tempo dopo aver detto nei giorni scorsi che non ci sarebbe stato bisogno di una proroga. Ancora non si vede uno straccio di piano industriale mentre continua a sfumare il prestito ponte, ovvero i soldi dei contribuenti, e aumenta la preoccupazione per i lavoratori. Continuano a brancolare nel buio", conclude la nota, "come su tutti i dossier e su tutte le crisi industriali".(Com)