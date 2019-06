Guatemala: domenica si elegge il nuovo presidente, alta percentuale di indecisi (2)

- Determinante sarà come detto voto degli indecisi, una percentuale che sfiora il 50 per cento degli aventi diritto, secondo una indagine ProDatos diffusa dal quotidiano "Prensa Libre". Un margine reso amplio dall'esclusione di altre due candidature di peso, entrambe di donne: a maggio la Corte Costituzionale ha negato la corsa a Zury Rios perché figlia di un ex presidente "de facto" del paese, il generale Efrain Rios Montt. Molto dibattuto il caso dell'ex procuratore generale Thelma Aldana, esclusa per un complesso caso di presunti illeciti nella contrattazione di personale del suo ufficio. Una decisione destinata a rilanciare la serrata contrapposizione tra Aldana, pronta a rivendicare il ruolo di paladina della giustizia, e il presidente uscente, Jimmy Morales, sulle politiche di contrasto al malaffare nel paese centroamericano. (segue) (Mec)