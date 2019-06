Conti pubblici: Bernini (FI), da Savona invito sconsiderato al governo

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, scrive in una nota che "il discorso del nuovo presidente della Consob presenta aspetti decisamente positivi, come il ragionamento sull'armonizzazione delle norme a livello internazionale e dei bond europei sicuri, oltre al passaggio sugli investimenti nel settore delle costruzioni che sono da sempre un volano di crescita. Ma non si può tacere che c'è anche una parte abbastanza inquietante: quella in cui il professor Savona afferma che, visto che il risparmio degli italiani è cospicuo, livelli di indebitamento nell'ordine del 200% rispetto al Pil non contrastano con gli obiettivi economici e sociali perseguiti dalla politica. Questo", continua la parlamentare, "è un invito sconsiderato al governo e alle sue politiche tutte in deficit. Certo, la condizione è che ci sia una solida fiducia nel paese, che invece manca del tutto, ma proprio per questo il paragone 'istruttivo' col debito altissimo del Giappone non regge. La sostenibilità del debito, infatti, dipende da molti fattori, prima fra tutte la quantità di risorse che lo Stato assorbe e l'efficienza con cui le distribuisce, e la differenza in questo caso è abissale, perché la pressione fiscale in Giappone è appena del 30% contro l'oltre 42% italiano. Ecco: se c'è una cosa che l'Italia deve imparare dal Giappone", conclude Bernini, "è la politica fiscale in un paese ad alto debito: l'opposto di quella del nostro governo". (Com)