Alitalia: Cangemi, Lotito imprenditore capace, attacchi strumentali

- "Lotito è un imprenditore capace che ha dimostrato negli anni di saper sanare situazioni complesse con la massima attenzione alla tutela dei lavoratori. Gli attacchi che leggiamo in questi giorni sorprendono e appaiono davvero strumentali. Lotito non è solo il presidente della Lazio, è anche a capo di aziende che gestisce con grande competenza. La decisione di mettersi in gioco per salvare Alitalia dovrebbe essere apprezzata anche perché, considerando la condizione disastrosa in cui si trova la compagnia, siamo di fronte a un gesto quasi eroico". Lo dichiara in una nota vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi. (Com)