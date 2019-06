Calcio: Bongiorno ad Azzurre, anche oggi tutti a tifare per voi, bravissime

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, scrive su Twitter che "il miracolo non è solo il successo o i 5 gol ma che anche oggi eravamo tutti a tifare per voi Bravissime. Giamaica-Italia". L'esponente del governo commenta così il netto successo sulla Giamaica, e conseguente passaggio agli ottavi di finale, con un turno di anticipo, della nazionale femminile di calcio ai Mondiali in Francia. (Rin)