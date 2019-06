Americhe: Venezuela-Perù, da domani scatta l'obbligo incrociato dei visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani, 15 giugno i cittadini peruviani e venezuelani che intendono entrare nei due paesi dovranno dotarsi di un apposito visto. Lo hanno deciso, con due annunci in successione, il governo di Lima e quello di Caracas. La prima mossa era stata avanzata dal Perù. “Vogliamo assicurare una immigrazione ordinata e sicura, attraverso un migliore controllo dei cittadini venezuelani in entrata. Per questo a partire dalla prossima settimana potranno entrare nel paese solo i venezuelani con passaporto e con il visto corrispondente”, ha dichiarato il presidente Martin Vizcarra. Secondo dati governativi sono entrati nel paese circa 800 mila cittadini venezuelani, in fuga dalla crisi politica ed economica in corso in Venezuela. “Il Venezuela vice una crisi politica, economica, sociale, che ha portato a un esodo massiccio dei suoi cittadini. Tuttavia, come paese abbiamo l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e la tranquillità dei peruviani”, ha detto il capo dello stato. Analogo provvedimento, applicando il "principio di reciprocità", veniva annunciato dal ministero degli Esteri venezuelano. (segue) (Brb)