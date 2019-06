Migranti: Gelmini, Forza Italia avvierà tavolo anche con Ong per risoluzione problema

- Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, afferma in una nota che "il dramma dei migranti e le conseguenze economiche e sociali che il nostro paese deve affrontare non possono esaurirsi in prove di forza mediatiche tra il governo e le Ong. L'estate è alle porte, di casi Sea Watch se ne prevedono centinaia ed è oggettivamente impossibile che l'esecutivo prosegua sulla linea del braccio di ferro, ovvero operi come se quella dell'immigrazione sia un'emergenza momentanea risolvibile con la chiusura di qualche porto e la voce grossa nei confronti delle Ong. Serve avviare", aggiunge la parlamentare, "un vero confronto per coniugare solidarietà, legalità e sicurezza. Forza Italia non starà a guardare e nei prossimi giorni avvierà un'interlocuzione con tutti gli attori per offrire delle soluzioni concrete. A partire da un piano organico di rimpatri per tutti coloro che non hanno alcun diritto", conclude Gelmini, "a rimanere nel nostro territorio".(Com)