Difesa: Conte, soddisfazione per joint-venture Naval Group-Fincantieri, è svolta epocale

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, esprime su Twitter "grande soddisfazione per la firma di oggi della joint-venture tra la francese Naval Group e la nostra Fincantieri, vero orgoglio nazionale. Una svolta epocale", conclude il capo dell'esecutivo, "che dà vita a un campione industriale europeo che potrà competere a livello globale nel campo della difesa". Facendo seguito a quanto annunciato il 23 ottobre 2018, Fincantieri e Naval Group hanno firmato oggi un accordo, l'Alliance Cooperation Agreement, che definisce i termini operativi per la costituzione di una joint-venture paritaria (50/50). Lo riferisce un comunicato stampa di Fincantieri. L'accordo, che segue l'approvazione dei rispettivi consigli di amministrazione, sostanzia i contenuti del progetto "Poseidon" e apre la strada al progetto di rafforzamento della cooperazione navale militare dei due gruppi per la creazione di un'industria navalmeccanica europea più efficiente e competitiva. L'accordo è stato firmato dai rispettivi amministratori delegati delle due società Giuseppe Bono e Hervé Guillou a bordo della fregata "Federico Martinengo", ormeggiata presso l'Arsenale della Marina Militare di La Spezia, unità del programma italo-francese Fremm, proprio per sottolineare la solidità della ventennale collaborazione tra i due paesi, le loro industrie e le Marine nazionali. Secondo quanto riferisce la nota, la costituzione della joint-venture, attesa nei prossimi mesi e comunque entro la fine dell'anno, sarà soggetta alle consuete condizioni previste per questo tipo di operazioni nonché all'ottenimento delle autorizzazioni delle autorità competenti. (segue) (Rin)