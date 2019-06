Difesa: Conte, soddisfazione per joint-venture Naval Group-Fincantieri, è svolta epocale (2)

- Attraverso la joint-venture, Fincantieri e Naval Group condivideranno best practice tra le due società; condurranno congiuntamente attività mirate di ricerca e sviluppo; ottimizzeranno le politiche di acquisti; prepareranno congiuntamente offerte per programmi binazionali e per l'export. L'accordo stabilisce che la società avrà sede a Genova, con una controllata in Francia, a Ollioules. La governance della joint-venture, disciplinata anche da un patto parasociale, prevede un consiglio di amministrazione di sei componenti, tre su nomina di ciascuna società. Per il primo mandato triennale, Fincantieri esprimerà il presidente ed il Chief Operational Officer, e Naval Group l'amministratore delegato e il Chief Financial Officer. Nel consiglio, a conferma della valenza strategica che Fincantieri e Naval Group attribuiscono a questa operazione, siederanno Giuseppe Bono, che assume la carica di presidente della joint-venture, ed Hervé Guillou. (segue) (Rin)