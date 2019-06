Difesa: Conte, soddisfazione per joint-venture Naval Group-Fincantieri, è svolta epocale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come sottolinea Fincantieri nella nota, “l'alleanza rappresenta una grande opportunità per entrambi i gruppi e i loro ecosistemi di aumentare la propria capacità di servire meglio le rispettive Marine nazionali, di acquisire nuovi contratti di esportazione, di sviluppare nuove tecnologie e, in definitiva, di migliorare la competitività dei comparti navali dei due paesi”. A margine della firma Giuseppe Bono e Hervé Guillou hanno dichiarato: "Manifestiamo grande soddisfazione per il risultato raggiunto e, soprattutto, desideriamo ringraziare i nostri Governi che negli ultimi mesi hanno lavorato fianco a fianco a noi, e continuano a farlo, per finalizzare un'intesa che assicurerà la protezione degli asset sovrani, favorendo la collaborazione tra i due team. Questo impegno ci permetterà di supportare sempre meglio le nostre Marine, fornire l'adeguato sostegno alle operazioni per l'export comune e gettare concretamente le basi per il consolidamento dell'industria europea della difesa". (Rin)