Teatro Opera: sindacati, no a riconferma Fuortes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Respingiamo fermamente l'ipotesi della riconferma del sovrintendente Carlo Fuortes ed esprimiamo forte preoccupazione per la situazione economica e gestionale di una delle istituzioni culturali più importanti di Roma Capitale". Lo dichiarano in una nota le segreterie regionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fials Cisal e la Rsu. "Pur apprezzando - proseguono - l'incremento della vendita dei biglietti e aumento di pubblico anno su anno, ascrivibile soprattutto all'impegno e la professionalità di tutte le lavoratrici e lavoratori del teatro, analogo apprezzamento non si può riconoscere al lavoro svolto dal sovrintendente, nonostante le sue trionfali affermazioni. L'aumento dello stock debitorio derivato anche dal mancato versamento delle quote Irpef per il biennio 2015/16 certifica un'incapacità gestionale, nonostante i finanziamenti pubblici. L'enorme contenzioso economico, causato anche dai licenziamenti individuali illegittimi, a lui ascrivibili, è aumentato come riportato nei bilanci consuntivi. Si continuano a violare le norme di legge e contrattuali sulla determinazione di una nuova pianta organica utile se fatto per assorbire l'enorme quantità di precari oggi presenti in teatro". (segue) (Com)