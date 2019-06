Teatro Opera: sindacati, no a riconferma Fuortes (2)

- "Il nostro timore - affermano ancora i sindacati - è che, se nei prossimi anni non ci sarà una discontinuità gestionale e la fondazione continuerà ad accumulare debiti, sarà a rischio il futuro di centinaia di lavoratrici e lavoratori. E' inaccettabile che ci si vanti dei risultati raggiunti e non ci si preoccupi di restituire ai lavoratori oltre 1,5 milioni di euro dell'integrativo aziendale che doveva rimanere sospeso per il solo biennio 2015-2016, in cambio del ritiro della procedura licenziamento collettivo di coro e orchestra. Di fatto il pareggio di bilancio si realizza esclusivamente sulle spalle dei lavoratori. Non è più rinviabile un confronto con la sindaca Virginia Raggi e il ministro Alberto Bonisoli per affrontare le numerose e datate criticità gestionali della fondazione. Qualora anche questo invito venisse declinato - concludono - informeremo i cittadini Romani e, oltre allo stato di agitazione già in atto, metteremo in campo azioni dimostrative e di mobilitazione a tutela della lavoratrici e lavoratori e della più importante istituzione culturale della Capitale". (Com)