Energia: Ciad, inaugurato nuovo giacimento petrolifero gestito da cinese Cnpc

- Il ministro dell'Energia e del petrolio del Ciad, Mahamat Hamid Koua, ha inaugurato un nuovo giacimento petrolifero situato a Daniela, nel sud del paese. Il giacimento, riferisce l'agenzia di stampa "Apa", è sfruttato dalla compagnia petrolifera statale cinese (Cnpc) e ha una capacità di 15 mila barili al giorno. Secondo i dati di Cnpc, con i giacimenti di Rafia e Tani, quello di Daniela contribuisce per il 48 per cento alla produzione della compagnia cinese. Per Koua l'avvio delle attività di Daniela è un passo importante nella scoperta delle riserve regionali, e ha ricordato che "il petrolio rimane una leva importante per lo sviluppo del Ciad". Al taglio del nastro ha partecipato il direttore di Cnpc Zoung Youn, il quale ha ricordato che la sua compagnia è presente in Ciad dal 2003, anno in cui è iniziato lo sfruttamento del petrolio nel paese. Youn si è detto soddisfatto dei risultati ottenuti finora nel paese: "la produzione di petrolio è passata da 60 mila barili al giorno nel 2011 a 100 mila barili al giorno oggi", ha detto. Zoung Youn ha detto che Cnpc lavorerà in modo responsabile con l'obiettivo di portare beneficio agli abitanti locali e garantendo il rispetto dell'ambiente.(Res)