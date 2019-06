Giustizia: Rampelli (Fd'I), non bastano dimissioni Lotti né quelle dei magistrati dimissionari Csm

- Il vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, dichiara in una nota che "non se la caveranno con le dimissioni di Lotti, né con quelle dei magistrati coinvolti in questo scandalo del Csm. E' la morsa letale delle toghe rosse legate prima al Pci e ora al Pd ad aver inquinato la magistratura e screditato la giustizia italiana. La spartizione delle Procure e le strategie intimidatorie per allontanare i pretendenti non allineati meritano l'azzeremento dell'organo di autogoverno dei giudici e l'avvento di uno nuovo metodo di selezione che", conclude il parlamentare di Fd'I, "dia centralità a quei magistrati indipendenti sganciati dai partiti politici e dalle loro correnti". (Com)