Agricoltura: lunedì sciopero e sit-in dipendenti azienda vinicola Fontana di Papa ad Ariccia

- "Lunedi 17 giugno, a partire dalle 8.30, i dipendenti dell'azienda 'Fontana di Papa' sciopereranno e si riuniranno in un sit-in nel parcheggio antistante la storica cantina sociale". Lo annuncia in una nota Gianfranfo Moranti, della Flai Cgil di Roma sud Pomezia Castelli. "Il cda aziendale - continua Moranti - ha deliberato il deposito di un'istanza di fallimento presso il tribunale di Velletri. In un territorio già falcidiato dalle numerose crisi industriali, verrà meno un'altra storica azienda e questo comporterà un ridimensionamento delle attività agricole e di viticoltura. Ancora una volta a pagare saranno i dipendenti che rimarranno senza lavoro. Purtroppo, molti di essi, essendo operai agricoli, non avranno diritto all'indennità di sostegno al reddito, la Naspi". (Com)