Albania: primo trimestre 2019, rimesse emigrati ammontano a 150 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rimesse che gli emigrati albanesi hanno inviato in patria ai loro familiari, nel primo trimestre del 2019, sono ammontate a 150 milioni di euro, in leggera crescita, di circa 2 per cento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rivelano i dati dell'Istituto delle statistiche albanese (Instat). Nel 2018, il totale delle rimesse è ammontato a 670 milioni di euro, la più alta cifradal 2012. Nel primo trimestre del 2018, le rimesse sono salite a 147 milioni di euro, circa 9 per cento in più. La stessa tendenza si è verificata anche nel successivo trimestre, quando il loro ammontare è stato di 184 milioni di euro, pari a oltre 13 per cento in più. Nel terzo trimestre invece sono ammontate a 170 milioni di euro, +2,3 per cento su base annua. Mentre nell'ultimo periodo dell'anno, in patria sono giunti 169 milioni di euro. A parere degli esperti, il fenomeno sarebbe dovuto ad una ripresa del ciclo dell'emigrazione (segue) (Alt)