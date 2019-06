Albania: primo trimestre 2019, rimesse emigrati ammontano a 150 milioni di euro (2)

- Stando ai dati dell'Istituto delle statistiche albanese, dal 2011 al 2017 sono circa 330 mila gli albanesi che hanno lasciato il paese. In tutto sarebbero circa 1,4 milioni gli albanesi che vivono all'estero. I soldi inviati dagli emigrati sono stati per moltissimi anni, una delle principali fonti che hanno alimentato lo sviluppo dell'economia albanese, rappresentando, prima della crisi globale, anche il 20 per cento delle entrate delle famiglie albanesi. Attualmente le rimesse degli immigrati si attestano ad oltre 8 per cento del Pil nazionale, dal 17 per cento registrato nel 2007, l'anno in cui hanno raggiunto il picco con un totale di 952 milioni di euro. Dal 2008, con l'inizio della globale crisi finanziaria, è stato registrato un brusco calo, continuato progressivamente anche negli anni a seguire, registrando poi una lieve crescita nel 2012, quando hanno raggiunto la quota di 675 milioni di euro, 10 milioni in più rispetto al 2011. (segue) (Alt)