Albania: primo trimestre 2019, rimesse emigrati ammontano a 150 milioni di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rimesse sono poi tornate a scendere sensibilmente nel 2013 (circa 27 per cento in meno) fermandosi a 497 milioni di euro. La svolta è stata segnata nel 2014, quando il loro ammontare è stato di circa 592 milioni di euro. La tendenza in crescita è proseguita anche negli anni successivi. Nel 2015 il loro ammontare è stato di 593,2 milioni di euro, mentre nel 2016 di 630 milioni di euro, salendo di poco, a 636 milioni di euro nel 2017. Secondo uno studio della Banca mondiale, i soldi che gli immigrati albanesi hanno inviato in patria dal 1992 ammontano a oltre 26 miliardi di euro. Fino al 2007, le rimesse sono state superiori sia alle esportazioni, che agli investimenti diretti esteri. Secondo lo studio della Banca mondiale, circa l'85 per cento delle famiglie albanesi avrebbero ottenuto circa 2350 dollari all'anno per un periodo di 10 anni. Circa la metà sarebbe stata utilizzata per gli alimenti, oltre il 35 per cento per finanziare l'educazione ed un 12 per cento circa sarebbe stata destinata per investimenti. (Alt)