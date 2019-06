Autonomia: Fontana, eversiva non riforma, ma chi ha inventato slogan che non rispecchiano realtà

- La riforma dell'autonomia così come è impostata "non ha assolutamente nulla di eversivo e ci mancherebbe altro visto che parte dalla Costituzione: eversivi sono stati quelli che hanno inventato slogan che non rispecchiano la realtà dei fatti, ma colpiscono la fantasia". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante il suo intervento alla presentazione della ricerca Censis su regionalismo e autonomia differenziata in corso a Cernobbio (Co). " Questi slogan - ha spiegato Fontana - hanno saputo spaventare e hanno distorto la realtà sostanziale di questa riforma". "Sono convinto - ha proseguito il governatore - che non ci siano rischi nel differenziare ulteriormente il nostro Paese. Dico ulteriormente perché se vogliamo andare avanti con la sanità com'è al Sud, andiamo avanti così. Io dico invece che bisogna invertire la rotta". "Dietro il centralismo - ha concluso Fontana - si nasconde l'incapacità degli amministratori locali che possono dare sempre la colpa a Roma. Queste cose con l'autonomia non ci saranno più, perché chi amministrerà male sarà chiamato a risponderne". Fontana ha poi chiuso con una battuta: "Quando sento che dicono che la riforma è scritta male, visto che sono un po' rozzo anche io, dico che mi girano le balle, perché il governo deve darci una risposta definitiva se sì o no".(Rem)