Brasile: lavoratori Petrobras aderiscono a sciopero contro riforma pensioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo originale della riforma delle pensioni, attualmente in discussione al parlamento, risponde a un accordo trovato tra il presidente Bolsonaro, il ministro dell'Economia, Paulo Guedes, il ministro della Casa civile Onyx Lorenzoni, il sottosegretario al Welfare e al Lavoro, Rogerio Marinho, e il sottosegretario alla presidenza, Carlos Alberto dos Santos Cruz. I negoziati interni al governo avevano stabilito un'età minima pensionabile di 65 anni per gli uomini e di 62 per le donne. Inoltre si è deciso di fissare a dodici anni il periodo di transizione per l'entrata in vigore della riforma. (Brb)