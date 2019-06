Edilizia: Ance Lombardia e Carlo Ratti presentano ricerca "Building in the digital age"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stampa 3D, prototipazione, integrazione robotica, BIM, droni, manutenzione predittiva, conservazione preventiva e realtà aumentata: è questo il nuovo glossario nel futuro delle imprese di costruzione. L'associazione regionale dei costruttori ha presentato con Carlo Ratti i risultati di un report che va ad approfondire lo stato dell'arte dell'innovazione del settore delle costruzioni. "Non si tratta solamente di un nuovo linguaggio o di vocaboli legati a progetti di ricerca sperimentale - sottolinea il coordinatore del centro studi di ANCE Lombardia, Gianluigi Coghi, che ha moderato l'incontro - ma parliamo di una profonda trasformazione che sta investendo il nostro settore e che presto entrerà con dirompenza nei nostri cantieri". La ricerca dal titolo, "Building (in) the digitale age", sviluppata in collaborazione con la Carlo Ratti Associati, dopo la definizione di un "nuovo vocabolario per l'edilizia", mostra come i temi della digitalizzazione stiano investendo ormai in maniera concreta il settore delle costruzioni, fino a diventare un elemento di innovazione anche all'interno dei cantieri. L'incontro con Carlo Ratti è stato l'occasione per affrontare il tema più generale dei cambiamenti della società e delle nostre città, cambiamenti che impatteranno sulla attività delle imprese di costruzione sia in termini di prodotto sia di processo. (segue) (com)