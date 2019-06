Edilizia: Ance Lombardia e Carlo Ratti presentano ricerca "Building in the digital age" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La trasformazione a cui stiamo assistendo - continua Gianluigi Coghi - non riguarderà esclusivamente le imprese di costruzione, ma investirà tutta la filiera progettuale e produttiva del nostro settore: in questa prospettiva, la digitalizzazione dei progetti e dei processi porterà a una riduzione dei tempi e dei costi, permettendo nel contempo di monitorare le perfomance prestazionali sia durante le fase realizzative che durante la vita del prodotto edilizio". È anche per queste ragioni che l'iniziativa si inserisce in un percorso di filiera condiviso dall'Associazione con FederlegnoArredo e Federcostruzioni. "Gli spunti che ci ha fornito oggi Carlo Ratti" evidenzia Gianluigi Coghi, "oltre a essere uno stimolo per le imprese del settore a iniziare un concreto percorso innovativo dei processi produttivi sono anche elementi di politica industriale che auspichiamo possano essere fatti propri da Regione Lombardia che ha dimostrato grande attenzione ai nostri temi, partecipando al convegno di oggi". L'iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di filiera denominato "Construction & Design 4.0" che ANCE Lombardia, FederlegnoArredo e Federcostruzioni hanno costruito anche con il supporto della Istituzione regionale. (com)