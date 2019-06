Lavoro: Damiano (Pd), partito riprenda in pugno temi sciopero metalmeccanici

- Cesare Damiano, dirigente del Partito democratico, afferma in una nota che "lo sciopero di otto ore dei metalmeccanici è l'ultimo di una serie di mobilitazioni sindacali, nazionali e unitarie, avviate il 9 febbraio scorso da Cgil, Cisl e Uil con la manifestazione di piazza San Giovanni a Roma. Questo sciopero, che ha il governo come controparte, deve parlare forte e chiaro a noi democratici. Riflettiamo un momento. Quei lavoratori che i sindacati hanno invitato a manifestare in piazza e, oggi, a sostenere il considerevole sacrificio di otto ore di sciopero, sono anche elettori. Lo sappiamo bene. Una parte importante ha cominciato a votare per la Lega da tempo. E si è, poi, rivolta anche al Movimento cinque stelle. Gli argomenti sollevati da questi lavoratori", continua l'ex parlamentare, "devono essere patrimonio naturale della nostra identità. Voglio dire una sola, semplice cosa. Dimentichiamo il politicismo e torniamo alla politica vera. La questione non è quella di creare a tavolino un partito-lista elettorale di appoggio alla sinistra che punti al centro, ammettendo che un centro esista ancora e che, contro ogni logica, ci sia nel panorama politico un vuoto che non sia già occupato da qualcuno. La questione è che una sinistra radicalmente riformista deve riprendere in pugno le questioni sociali: lo sviluppo, il lavoro, la previdenza il welfare e l'equità devono essere, nel modo più chiaro, la nostra identità. Poi", conclude Damiano, "si potrà discutere di politica con chiunque, cercando di allargare il campo delle nostre alleanze con l'obiettivo di riportare il centro sinistra al governo". (Com)