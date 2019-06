Ue: Conte, lettera risposta governo italiano è quasi pronta, no a misure correttive

- La lettera di risposta del governo italiano all'Unione europea sulla procedura di infrazione per deficit eccessivo "è quasi pronta, la sto rivedendo, partirà quanto prima. L'importante sono i contenuti. I nostri fatti e le nostre azioni sono scritti nei nostri bilanci, nei conti, nelle nostre entrate, quindi i fatti ci sono. Non abbiamo bisogno di misure correttive": così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivando a Malta, a La Valletta, per partecipare al sesto vertice dei paesi del Sud dell'Ue. (Rin)