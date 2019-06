Autonomia: Fermi, percorso avviato occasione per rinsaldare dignità e importanza sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, aprendo questo pomeriggio in Villa Erba a Cernobbio il convegno nazionale promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome sul tema "Dalla ricerca Censis sul regionalismo all'autonomia differenziata: cosa cambia per i Comuni? Quale contributo possono dare?", che è coinciso con la presentazione della ricerca Censis sul ruolo della dimensione regionale nell'evoluzione del mosaico territoriale italiano, ha sottolineato che “il percorso di autonomia che abbiamo avviato, per i Comuni deve diventare l'occasione per rinsaldare la dignità e l'importanza dei sindaci e degli amministratori locali. Una società libera non ha bisogno di commissari, di caporioni e di ordini dall'alto, ma di partecipazione e di responsabilità diffusa e personale. Le cause di una crescente disaffezione alla partecipazione della vita pubblica sono numerose e riguardano in generale l'indebolimento progressivo delle autonomie locali, attraverso la riduzione sempre maggiore della rappresentanza e del numero di Consiglieri, le indennità di carica ridottissime a fronte di una responsabilità crescente, i rischi incombenti di finire in tribunale per atti compiuti in buona fede. Ora però è venuto il tempo di cambiare e di mettere nella giusta luce il lavoro degli amministratori locali attraverso una narrazione diversa da quella della cosiddetta antipolitica". (segue) (com)