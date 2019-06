Autonomia: Fermi, percorso avviato occasione per rinsaldare dignità e importanza sindaci (2)

- Il presidente Fermi - riferisce una nota del Consiglio regionale della Lombardia - ha ricordato come nell'ultima tornata elettorale dello scorso 26 maggio, in ben 188 Comuni lombardi su 995 si è presentato un solo candidato sindaco espressione di una sola lista, mentre in 16 casi addirittura non si è presentato nessuno, con il conseguente commissariamento del Comune. “È la spia - ha osservato - di un malessere che denuncia una disaffezione per la vita politica amministrativa, ma ora dobbiamo diventare capaci di comunicare il buon governo dei nostri Comuni. Dobbiamo rivendicare con chiarezza il valore del lavoro dei sindaci a cui deve essere riservata un'indennità di carica adeguata e dignitosa, commisurata alla responsabilità e alle prerogative che esercitano. Dobbiamo portare all'attenzione del legislatore nazionale le criticità di alcune norme, che rischiano di trasformare la figura del Sindaco in un facile bersaglio per chiunque presenti una denuncia. Il tema della riforma dell'abuso d'ufficio, ad esempio, è sicuramente importante e attuale, ma va affrontato andando oltre gli slogan e le facili affermazioni della polemica mediatica. Si approfondisca, si vada nel concreto, e si diano risposte ai sindaci e ai cittadini, nonché alle imprese e a tutti coloro che vogliono e devono agire in un contesto di certezze e di regole precise e chiare, che non siano ogni volta soggette a contestazioni e dubbi interpretativi". (segue) (com)