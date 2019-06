Autonomia: Fermi, percorso avviato occasione per rinsaldare dignità e importanza sindaci (3)

- "Accade invece che dal Parlamento nazionale continuino a uscire norme e normette che mettono in difficoltà gli amministratori locali" ha aggiunto ilPresidente del Consiglio regionale lombardo, che ha concluso auspicando come "la ripresa di un municipalismo interprete reale dei bisogni delle Comunità e di un regionalismo responsabile e cooperativo devono essere le priorità della Lombardia, che sarà chiamata nei prossimi mesi a mettere in campo azioni e provvedimenti legislativi in tale direzione che possono essere di riferimento anche per le altre Regioni". Il Presidente Fermi ha ricordato infine come in questi ultimi anni siano stati proprio i Comuni a dare il maggiore contributo alle necessità di risanamento del debito pubblico nazionale, pur non avendone le maggiori responsabilità, a ulteriore dimostrazione di come gli Enti locali siano quelli che già stanno pagando in modo più significativo sul piano economico e delle risorse a fronte di responsabilità in larga parte attribuibili invece ai livelli amministrativi superiori. L'appuntamento di Cernobbio ha visto anche gli interventi del presidente del Censis Giuseppe De Rita e del professore Enzo Balboni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, introdotti dal vice coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome Roberto Ciambetti. A seguire una tavola rotonda con la presenza, oltre al presidente Fermi, del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, del presidente di ANCI Lombardia Virginio Brivio, del presidente dell'Unione delle Province Lombarde Vittorio Poma e del vice ministro dell'Economia e delle Finanze Massimo Garavaglia. (segue) (com)