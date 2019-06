Autonomia: Fermi, percorso avviato occasione per rinsaldare dignità e importanza sindaci (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'evento hanno aderito e partecipano un centinaio di sindaci e amministratori del territorio e i rappresentanti delle principali istituzioni e associazioni di categoria territoriali. Presenti anche i vice presidenti del Consiglio regionale Francesca Brianza e Carlo Borghetti e il consigliere segretario dell'Ufficio di Presidenza Giovanni Malanchini. Su incarico della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, il Censis ha realizzato un rapporto di ricerca per fare il punto sulla rappresentanza regionale, sulla crisi che l'ha colpita e sulle opzioni per una possibile rivitalizzazione del ruolo del sistema regionale nel suo complesso. In accordo con la stessa Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, il seminario, destinato a enti locali e stakeholders lombardi, vuole pertanto approfondire e riflettere sul percorso del regionalismo e sul nuovo ruolo che i Comuni e territori avranno, nonché sul contributo che gli stessi potranno dare. All'iniziativa comasca farà seguito, nell'ambito del protocollo di collaborazione che il Consiglio regionale ha siglato con l'ANCI, un tour nelle province lombarde che vuole essere soprattutto occasione diascolto e confronto con il territorio sulle problematiche e il ruolo degli Enti locali oggi e su quanto l'istituzione regionale può e deve fare in un'ottica di interazione e supporto. (com)