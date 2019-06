Tangenti: difesa Caianiello, nessun ripensamento, ci sono riflessioni da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È durato quasi sette ore l'interrogatorio davanti ai pm di Gioacchino Caianiello, il presunto "burattinaio" del sistema di tangenti, appalti, nomine pilotate e finanziamento illecito emerso con l'inchiesta condotta dalla Dda di Milano. Ai cronisti che gli hanno chiesto se Caianiello dopo le dichiarazioni rese dall'indagato Alberto Bilardo, ex segretario di Forza Italia a Gallarate, abbia intenzione di farsi interrogare nuovamente per collaborare con la Procura, l'avvocato Tiberio Massironi, prima di lasciare il Palazzo di Giustizia, ha risposto: "Faremo le nostre riflessioni". Interpellato poi sulla possibilità che la linea difensiva cambi dopo il confronto di oggi con gli inquirenti, il legale ha dichiarato: "Non ci sono ripensamenti, ci sono riflessioni da fare".(Rem)