Sociale: sindaco Raggi incontra Garante infanzia su servizio refezione scolastica, "Obiettivo percorso condiviso"

- Roma Capitale promuoverà insieme al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio una serie di incontri con rappresentanti delle famiglie sul servizio di refezione scolastica. "L'iniziativa - riferisce una nota del Campidoglio - nasce a seguito dell'incontro tenuto questo pomeriggio in Campidoglio fra la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, Jacopo Marzetti. Durante il colloquio, a cui hanno partecipato anche l'assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Laura Baldassarre, e la presidente della commissione Scuola Teresa Maria Zotta, sono stati discussi e approfonditi i contenuti del servizio di mensa scolastica dedicato ai più piccoli". "Creare un percorso congiunto insieme alle famiglie - dichiara Raggi - nasce dall'esigenza di illustrare e condividere contenuti innovativi, affinché i genitori possano avere un'ulteriore garanzia della qualità del servizio di refezione scolastica per i più piccoli. Abbiamo aumentato la base d'asta del bando per accogliere offerte sempre di maggiore qualità, inoltre con una delibera abbiamo stabilito una serie di elementi di grande importanza che cambieranno in meglio il servizio, fra cui l'utilizzo di cibi biologici, con priorità per la filiera corta e il commercio equo e solidale". "Attraverso l'incontro con le famiglie - afferma Marzetti - vogliamo contribuire a chiarire e illustrare quelli che saranno gli elementi caratterizzanti del nuovo servizio di refezione scolastica del Comune. Fare chiarezza sui contenuti, insieme alla preziosa azione di raccolta delle istanze, dei dubbi e delle proposte dei genitori, rappresenta un momento fondamentale di condivisione e miglioramento nell'impegno della difesa dei diritti del minore". (Com)