Ucraina: presidente Zelensky domani nel Donbass

- Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky visiterà il Donbass nella giornata di domani. Lo rende noto il servizio stampa della presidenza ucraina, secondo cui il capo dello stato si recherà per una visita di lavoro nella regione di Donetsk, con una tappa a Mariupol. Quella di domani sarà la seconda visita del presidente ucraino nel Donbass, regione dell'Ucraina orientale controllata da milizie filo russe, dal momento della sua elezione ad aprile. "La fine del conflitto nel Donbass è una delle priorità", ha affermato il capo dello Stato durante l'incontro di oggi a Kiev con il ministro degli Esteri slovacco e presidente in esercizio dell'Osce, Miroslav Lajcak. "Il mio principale obiettivo è di porre fine alla guerra, assicurare il rispetto del regime di cessate il fuoco, e far tornare in patria i prigionieri", ha spiegato Zelensky. "Non possiamo aspettare ulteriormente, perchè parliamo della vita delle persone, e quindi abbiamo già ripreso i negoziati nell'ambito del Gruppo di contatto trilaterale. Si è già tenuta una riunione, nominando Leonid Kuchma come rappresentante dell'Ucraina, oltre ad altri professionisti", ha aggiunto il presidente. Lajcak ha a sua volta assicurato la volontà dell'Osce di facilitare il raggiungimento di una pace duratura nel Donbass. (segue) (Res)