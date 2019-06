Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, sabato 15 giugno, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, sono previsti 3.1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: l'anticiclone subtropicale presente sull'Italia continua a garantire tempo in prevalenza stabile e soleggiato sulle regioni del Nord Ovest. Sole e caldo afoso sulle pianure piemontesi, nubi marittime in addensamento sulla Liguria, specie al mattino. Temporali sparsi in ingresso su VDA e Piemonte tra tardo pomeriggio e soprattutto serata, ad esclusione dei settori più meridionali. Clima caldo afoso in Valpadana, più fresco in Riviera ligure complice la rotazione dei venti dai quadranti meridionali: temperature in diminuzione di 5-6°C. Mare poco mosso. (Rpi)