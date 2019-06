Autonomia: Fontana, a rimetterci solo qualche privato perché spenderemo meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'autonomia "non toglieremo nulla a nessuno, forse qualche privato ci guadagnerà meno perché spenderemo meno". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la presentazione della ricerca Censis su regionalismo e autonomia differenziata in corso a Cernobbio (Co). "Il residuo fiscale della Lombardia rimarrà sempre lo stesso - ha spiegato Fontana - le spese di solidarietà nei confronti di altre Regioni sarà sempre la stessa, quindi potremo ottenere vantaggi solo se saremo più bravi dello Stato".(Rem)