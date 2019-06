Kosovo: ministro Esteri Pacolli in visita in Repubblica Ceca

- Il vicepremier e ministro degli Esteri del Kosovo Behgjet Pacolli, si trova oggi in visita ufficiale in Repubblica Ceca su invito dell'omologo di Praga Tomshe Petricek. Durante la visita di due giorni avviata oggi, Pacolli ha in programma diversi incontri tra cui, oltre a quello con l'omologo, anche quello con il ministro dell'Industria e del Commercio Karel Havlicek. Altro colloquio sarà quello con il presidente della Camera dei deputati ceca Radek Vondracek.(Kop)