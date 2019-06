Serbia-Italia: ambasciatore Lo Cascio, dialogo mediato da Ue cruciale per rapporti

- L'Italia ritiene che il dialogo mediato dall'Unione europea sia ancora il formato più idoneo a far proseguire efficacemente le consultazioni per la normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo e arrivare il più presto possibile ad un compromesso. Lo ha dichiarato l’ambasciatore italiano a Belgrado, Carlo Lo Cascio, in un’intervista pubblicata oggi sul quotidiano serbo “Blic”. “Abbiamo apprezzato l’impegno mostrato dalla Serbia nel quadro del dialogo: la stabilità della regione dei Balcani occidentali è della massima importanza per l'intero continente europeo, e un accordo omnicomprensivo e giuridicamente vincolante sulla normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina è un elemento essenziale affinché tale stabilità possa essere pienamente conseguita e mantenuta nel lungo termine", ha osservato Lo Cascio, aggiungendo che nonostante gli ostacoli occorre tenere sempre presente i risultati ottenuti negli ultimi anni. (segue) (Seb)