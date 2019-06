Lega: Andrea Crippa nuovo vicesegretario federale con delega a organizzazione partito

- Andrea Crippa, segretario della Lega Giovani, è stato nominato da Matteo Salvini e dal Consiglio federale del Carroccio nuovo vicesegretario federale con delega all'organizzazione del movimento da Nord a Sud. Lo ha annunciato lo stesso vicepremier al termine della riunione in via Bellerio, a Milano. "Di fianco a me c'è Andrea Crippa, parlamentare che da oggi è mio vicesegretario federale con delega all'organizzazione del movimento dal Nord al Sud", ha detto il titolare del Viminale. Il Consiglio ha inoltre nominato Denis Paoli e Vanna Gava rispettiva segretari nazionali del Trentino- Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia. I due nuovi segretari sostituiscono Mirko Bisesti, nuovo assessore nella Giunta provinciale di Trento, e Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli Venezia Giulia. (Rem)