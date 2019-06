Governo: Salvini, cambiare ministri M5s? E' scelta che lascio a Di Maio

- Interpellato se sia necessario un cambio alla guida di alcuni ministeri in mano al Movimento cinque stelle, il vicepremier Matteo Salvini ha risposto: "Non mi permetterei mai. E' una scelta che lascio a Luigi Di Maio e alla compagine di governo", aggiungendo che "sicuramente su alcuni ministeri i territori lamentato lungaggini". A chi gli chiede durante la conferenza stampa in via Bellerio, a Milano, al termine del Consiglio federale della Lega, se nelle sue parole ci sia un riferimento forse al titolare delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, Salvini ha replicato: "Se un ministro non avesse tolto le deleghe, avremmo oggi due sottosegretari in più". (Rem)