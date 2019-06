Trasporti: Trenord attiva due nuove corse sulla linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano

- Trenord potenzia il servizio sulla Milano-Lecco-Sondrio-Tirano: dal cambio orario dello scorso 9 giugno sono effettuate tutti i giorni sulla linea due nuove corse, cioè la corsa 2556 (Milano Centrale 9.20-Tirano 12.05) e la corsa 2577 (Tirano 18.08-Milano Centrale 20.40), in precedenza effettuate solo il sabato e nei festivi per favorire la mobilità turistica nei fine settimana. Il grande successo dei due treni, in aggiunta ai 18 che già ogni giorno attraversano la valle, costeggiano la riviera del Lario fino a Lecco e percorrono la Brianza, ha indotto Regione Lombardia e Trenord a inserirli stabilmente nel nuovo orario. Attivate a cadenza giornaliera in occasione della stagione estiva, le due corse offrono a turisti e viaggiatori un'ulteriore opzione per raggiungere la Valtellina. Il potenziamento del servizio sarà, dunque, mantenuto anche da settembre. In particolare la corsa 2556 partirà da Milano Centrale alle 9.20, per arrivare a Tirano alle 12.05; la corsa 2577 partirà da Tirano alle 18.08 con arrivo a Milano Centrale alle 20.40. Le soste intermedie sono a Monza, Lecco, Varenna Esino, Bellano Tartavalle Terme, Colico, Morbegno, Sondrio e Tresenda Aprica Teglio. (segue) (com)