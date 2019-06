Trasporti: Trenord attiva due nuove corse sulla linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano (2)

- L'attivazione delle due corse - fa sapere l'azienda di trasporti in una nota - è l'ulteriore passo di un percorso di potenziamento messo in atto da Trenord per la valorizzazione della linea Milano-Tirano come vettore di collegamento anche per il turismo. Oggi la linea conta 30 corse nei giorni feriali; un terzo – 10 corse – è effettuato da convogli Coradia in doppia composizione, per oltre 500 posti a sedere. In questo modo, Trenord mira a offrire con mezzi di ultima generazione un'opzione di viaggio confortevole alla crescente domanda turistica. Le altre 20 corse sono effettuate da convogli media distanza a 8 carrozze. (com)