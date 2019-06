Ue-Myanmar: diritti umani e cooperazione tra i temi del quinto dialogo

- Diritti umani, situazione negli stati di Rakhine, Kachin e Shan, migrazione e cooperazione. Sono alcuni dei temi dibattuti oggi, a Nay Pyi Taw, Myanmar, nel corso del quinto dialogo Unione europea-Myanmar per i diritti umani, copresieduto da Eamon Gilmore, rappresentante speciale dell'Ue per i diritti umani, e U Kyaw Tin, ministro dell'Unione per la cooperazione internazionale del Myanmar. Lo ha reso noto il Servizio europeo per l'azione esterna. Questo incontro si è svolto anche nel contesto dell'attuale e rafforzato impegno per quanto riguarda le preferenze commerciali fornite a Myanmar nell'ambito dell'accordo europeo Everything But Arms (Eba - Tutto eccetto armi). Le discussioni hanno coperto una vasta gamma di questioni relative ai diritti umani, compresa la responsabilità per le violazioni dei diritti umani, la situazione negli stati di Rakhine, Kachin e Shan, compreso l'accesso umanitario, i diritti e le libertà fondamentali, i bisogni degli sfollati, i diritti economici e sociali, la migrazione e cooperazione dei diritti nelle sedi multilaterali. L'Ue ha riaffermato il suo costante sostegno alla transizione democratica, alla pace e al processo di riconciliazione nazionale e allo sviluppo socioeconomico inclusivo della Myanmar. Allo stesso tempo, sia l'Ue che Myanmar hanno convenuto che ciò dovrebbe andare di pari passo con il rafforzamento dello stato di diritto e del buon governo, sulla base di valori condivisi e di standard internazionali sui diritti umani. (segue) (Beb)