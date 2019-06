Ue-Myanmar: diritti umani e cooperazione tra i temi del quinto dialogo (2)

- Il dialogo sui diritti umani offre una piattaforma importante per entrambe le parti per lo scambio di esperienze e per rafforzare eventualmente la cooperazione nel settore dei diritti umani. Per questo, è stato deciso di prevedere un'ulteriore cooperazione su leggi esistenti e progetti di legge che riguardano la libertà di espressione e la lotta contro l'incitamento all'odio. Per quanto riguarda le questioni multilaterali in materia di diritti umani, l'Ue ha accolto con favore l'intenzione del governo di Myanmar di firmare e preparare la ratifica del Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti dell'infanzia sul coinvolgimento dei minori in conflitto armato e la ratifica della Convenzione internazionale del lavoro sull'età minima lavorativa, in concomitanza con l'adozione di una nuova legge sui diritti dell'infanzia in linea con le pertinenti norme internazionali sui diritti umani. L'Ue ha invitato il Myanmar a cooperare con i pertinenti mandati e procedure delle Nazioni Unite. È stato concordato che le discussioni continueranno, anche nell'ambito dell'impegno rafforzato dell'Eba. Il sesto dialogo sui diritti umani tra Myanmar e Ue si svolgerà a Bruxelles durante la prima metà del 2020. (Beb)