Torino: travolti da un tir in Florida, morti due motociclisti torinesi

- Due torinesi sono morti in un incidente stradale in Florida, vicino a Ocala. Si tratta di Francesco Vitagliano e Bruno Dicosimo: a bordo di due moto, stavano percorrendo l'interstatale 75, quando sono caduti, uno dopo l'altro, finendo sull'asfalto, travolti dal semirimorchio di un camion urtato da un suv. Un terzo amico è rimasto illeso, come anche gli autisti del camion e dell'auto. A riportare i dettagli dell'incidente sono i media americani. Appassionati di due ruote, i due uomini erano in vacanza negli States. (Rpi)