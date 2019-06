Fiumicino: presidente commissione Scuola, anche in materne da giugno posti in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio l'assessore Calicchio e i consiglieri presenti alla seduta della commissione Politiche scolastiche di questa mattina, in cui si è affrontato il tema della scuola dell'infanzia e dei posti disponibili". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Politiche scolastiche di Fiumicino, Ciro Sannino. "Dopo la novità introdotta dal regolamento e approvata durante lo scorso consiglio comunale - continua Sannino - che prevede la possibilità di ampliare i posti a disposizione nei nostri nidi, abbiamo ritenuto necessario un approfondimento sulle materne. A differenza che per i nidi, per le materne non bisogna intervenire su regolamenti, ma si può procedere con l'aumento dei posti in base alle competenze dell'assessore e del dirigente - prosegue Sannino - L'assessore Calicchio ci ha quindi spiegato che il numero di bambini per aula passerà da 22 a 25, rimanendo ben dentro i parametri stabiliti dalla legge e mantenendo alto il nostro standard di qualità. Dal 30 giugno i posti aumenteranno di circa 50 unità in tutto. E' una risposta importante alle esigenze della nostra popolazione che, a differenza della media nazionale, a Fiumicino vede un incremento demografico importante. Questo - sottolinea il presidente -, a fronte di fondi sempre più ridotti da parte dello Stato per le amministrazioni locali. E' evidente che i comuni si trovano in difficoltà davanti alle richieste dei propri cittadini. Ciò nonostante - conclude -, questa amministrazione ha trovato il modo non solo di costruire nuove scuole, ristrutturare quelle ammalorate e recuperare locali destinati ad altro, ma anche di aumentare i posti disponibili senza spendere ulteriori fondi". (Com)