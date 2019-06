Bagnoli: Lezzi, oggi tappa fondamentale per recupero area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, afferma in una nota che "oggi per Bagnoli e Napoli è una giornata davvero importante, di cui in futuro ci ricorderemo perché segna una tappa fondamentale nel percorso di rigenerazione e riqualificazione dell'ex Italisider, atteso da ormai 25 anni. L'approvazione dello stralcio urbanistico del Praru (Piano di recupero ambientale e rigenerazione urbana, ndr) avvenuta oggi in sede di Conferenza dei servizi, definisce la destinazione d'uso delle aree. Inoltre, facendo fede all'impegno assunto, si è proceduto a depositare presso la Corte d'Appello di Napoli l'istanza di dissequestro delle aree del Sin (Sito di interesse nazionale, ndr). Soprattutto, questa è una giornata importante per i cittadini bagnolesi e di Coroglio, con i quali mi sono rapportata durante questo anno al governo e che hanno il sacrosanto diritto di veder rimarginata una ferita aperta ormai da un quarto di secolo. La mia speranza", continua l'esponente dell'esecutivo, "è che i lavori possano procedere il più celermente possibile, così da poter finalmente restituire questa bellissima area ai suoi abitanti. In questo contesto collaborativo, dispiace rilevare la posizione assunta dalla regione Campania, che risulta incomprensibile. Il mancato parere favorevole appare legato a un approccio politico e alla volontà di porsi in una posizione di contrarietà a priori. Come ho sempre detto, per Bagnoli auspico la collaborazione di tutti gli attori in campo. Al contempo", conclude Lezzi, "chi non dovesse condividere tale approccio, si dovrà anche assumere la responsabilità di remare contro un progetto sul quale stiamo lavorando con il massimo impegno, nell'esclusivo interesse dei cittadini".(Com)