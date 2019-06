Difesa: Erdogan, Turchia non ridurrà truppe a Cipro del nord

- La Turchia non ridurrà la propria presenza militare nella Repubblica turca di Cipro del nord, la cui autorità è riconosciuta dalla sola Ankara. Lo ha affermato il presidente Recep Tayyip Erdogan parlando con i giornalisti prima di volare alla volta di Dushanbe, in Tagikistan, dove parteciperà al quinto summit dei capi di Stato della Conferenza sull’interazione e le misure di confidence building in Asia (Cica). “La Turchia non ridurrà le proprie truppe a Cipro del nord” e “non ha bisogno di alcun permesso da chicchessia”, ha chiarito Erdogan. Parole che arrivano dopo che ieri le autorità di Cipro hanno emesso mandati di cattura per l'equipaggio di una nave da perforazione turca ancorata vicino alla costa del paese. Lo ha reso noto un funzionario del ministero degli Esteri ripreso dalla stampa internazionale. "Possiamo confermare che i mandati sono stati emessi. È un numero a due cifre", ha detto il funzionario cipriota, rifiutando di aggiungere altri elementi. (segue) (Res)