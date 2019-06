Sanità: D'Amato, concluso progetto europeo Asl Roma 2 "Hero" su salute mentale

- "Si è concluso con successo il progetto europeo triennale Hero (Housing: an educational european road to civil rights) del programma Erasmus+/2016, promosso e coordinato in Europa dal dipartimento di Salute mentale dell'Asl Roma 2, il più grande Dsm metropolitano d'Italia con un bacino di utenza di oltre 1 milione e 300mila abitanti". Così in una nota della Regione Lazio. "Hero – commenta l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato - è nato per studiare ciò che rende un luogo 'terapeutico' per le persone con problemi di salute mentale, ma anche per i loro familiari, gli operatori e i cittadini. Partendo dalla considerazione che per 'luogo' non si può intendere solo 'la casa', ma un sistema di strutture, relazioni e diritti. Il progetto è nato nel quartiere di San Basilio a Roma – ha commentato il direttore generale della Asl Roma 2, Flori Degrassi - all'interno di una rete di luoghi per la salute mentale con diverse persone con gravi disturbi psichici che hanno compiuto un percorso di integrazione di vita anche nelle realtà sociali del territorio. Consapevoli che guarigione vuole dire anche partecipazione al sistema di relazioni nel contesto sociale. Come ci ha insegnato Franco Basaglia, la cittadinanza è terapeutica. Oltre l'Asl Roma 2, hanno partecipato la Fondazione internazionale don Luigi Di Liegro, l'University psychiatric hospital di Zagabria (Croazia), l'associazione Pegode di Anversa (Belgio), l'associazione Merseyside expanding horizons di Liverpool (Gran Bretagna) e l'associazione Pepsaee di Atene (Grecia). Dopo circa un anno di lavoro, è stato pubblicato in cinque lingue l'e-book housing e salute mentale: indicatori di qualità ad uso delle comunità locali, che ha la finalità di individuare sistemi di misurazione che possano porsi come linee guida europee per future iniziative nel percorso di 'recovery' nella salute mentale". (Com)