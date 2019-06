Russia-Italia: ambasciatore Terracciano guida missione in regione Kaluga

- L'ambasciatore d'Italia Pasquale Terracciano ha visitato oggi, alla guida di una delegazione imprenditoriale, la regione di Kaluga, uno dei soggetti economicamente più sviluppati della Federazione Russa. La regione è infatti ai primi posti in Russia per crescita industriale, per volume degli investimenti pro-capite e per livello tecnologico delle aziende. Kaluga comprende ad oggi 12 parchi industriali e una zona economia speciale ed è presente nella top ten delle Zes russe per attrattiva d'investimenti. Nel corso dell'incontro con il governatore di Kaluga Anatolij Artamonov, l'ambasciatore ha sottolineato come la regione "grazie agli elevati standard regolamentari, agli incentivi riconosciuti in favore delle imprese che localizzino qui, alle eccellenti infrastrutture, sia riuscita a creare condizioni di mercato particolarmente vantaggiose per le imprese straniere". Sono molte infatti le imprese italiane che hanno deciso di investire nella regione, in settori come quello dell'industria farmaceutica, dell'agroalimentare, del packaging per farmaci e cosmetici, della meccanica, della chimica, della ceramica e dell'acciaio. (segue) (Rum)