Comore: presidente Assoumani annuncia nuovo governo, numerose le conferme

- Il presidente delle Comore, Azali Assoumani, ha nominato il nuovo governo, di cui fanno parte 12 ministri e tre segretari di Stato. La nuova squadra, riferisce la stampa locale, è stata annunciata dall'ufficio presidenziale in una dichiarazione ed è composta da numerosi politici vicini al capo dello Stato, nonostante le promesse di aprire all'opposizione. Fra le scelte più contestate c'è quella di mantenere al loro posto i ministri dell'Interno, Mohamed Daoudou (detto "Kiki"), e quello della Giustizia, Mohamed Houssein Djamalilail. Daoudou perde l'incarico di portavoce del governo, che Assoumani ha affidato al nuovo ministro dell'Economia, Houmed Msaidie Ahmed. Ex ufficiale militare, Assoumani è salito al potere con un colpo di stato nel 1999 per poi essere eletto per due volte, nel 2002 e nel 2016. La Commissione elettorale nazionale lo ha dichiarato vincitore con il 59,09 per cento dei voti contro il 14,62 per cento ottenuto dal secondo classificato, Ahamada Mahamoudou. Il paese, che conta 800 mila abitanti, ha vissuto oltre 20 colpi di stato dal 1975, anno in cui ottenne l'indipendenza dalla Francia. L'opposizione, che paragona il governo di Assoumani ad una "dittatura", ha rifiutato di riconoscere i risultati dello scrutinio denunciando, come anche la maggior parte degli osservatori internazionali, frodi durante il voto. (segue) (Res)