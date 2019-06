Comore: presidente Assoumani annuncia nuovo governo, numerose le conferme (2)

- Il 17 dicembre scorso il capo dello Stato aveva graziato avversari politici imprigionati per presunti tentativi di destabilizzare il governo, ma le sue espressioni di apertura sono state criticate dall'opposizione come finte, e le offerte di dialogo respinte. Il presidente ha negato da subito ogni accusa di irregolarità alle ultime elezioni, invitando i 12 candidati di opposizione ad utilizzare "vie legali" per contestare l'esito del voto. Questi hanno tuttavia annunciato l'istituzione di un Consiglio nazionale di transizione allo scopo di deporre Assoumani, una specie di governo parallelo che avrebbe secondo loro la missione di "risolvere la crisi post-elettorale, assicurare una transizione pacifica, preservare la pace, la stabilità e la coesione nazionale nel nostro paese", come ha spiegato ai media locali il candidato e leader di opposizione Mohamed Soilihi, che lo presiede. In un annuncio diffuso ai microfoni di più emittenti radiofoniche private, Soilihi ha chiesto di invalidare il voto delle presidenziali entro il 4 aprile, esortando la popolazione a "disobbedire civilmente" quel giorno se l'elezione non fosse annullata come richiesto. (Res)